MEB bünyesindeki öğretmenlerden il dışında görev yapmak isteyen binlerce kişi il dışı atama başvurusunda bulundu. Başvurular 6-10 Ağustos tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapıldı. İşte merak edenler ve araştıranlar için İl dışı atama kılavuzu|İl dışı atama kontenjanları 2020|Tayin başvurusu yapılan 23 il.

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU

Başvuruda bulunan öğretmenler il dışı atama kılavuzunu merak ediyor. Aşağıdaki linkten atama kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI 2020

İl dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. İl dışı atama kontenjanlarına aşağıdaki linkte tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İl dışı atama sonuçlarına MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Öte yandan 12 Ağustos tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemleri başlatılacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILAN 23 İL HANGİLERİ?

İl dışı tayin başvurusu yapan 23 il aşağıdaki gibidir: