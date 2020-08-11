İl dışı atama sonuçları 2020 ne zaman ve saat kaçta açıklanır? İl dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı atama başvuru takvimine göre, yer değiştirme atama başvuruları 6 Ağustos'ta başladı ve 10 Ağustos'ta sona erdi. İller arası yer değiştirme başvuruları için binlerce öğretmen MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerin il dışı tayin atama sonuçları 11 Ağustos tarihinden itibaren sorgulanabilecek. İşte detaylar...

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayımladı. İl dışında görev yapmak isteyen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Ancak MEB, il dışı tayin sonuçlarının MEBBİS'de saat kaçta yayımlanacağı ile ilgili bir bilgi vermedi.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İl dışı atama sonuçlarına MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. Öte yandan 12 Ağustos tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemleri başlatılacak.

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU

ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları belli oldu. Güncel kontenjan listesi için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS)

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILAN 23 İL HANGİLERİ?

Adıyaman

Ağrı

Ardahan

Batman, Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gaziantep

Hakkari

Iğdır

Kars

Kilis

Malatya

Mardin

Muş

Siirt

Şırnak

Şanlıurfa

Tunceli

Van

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İl dışı atama kılavuzu|İl dışı atama kontenjanları 2020|Tayin başvurusu yapılan 23 il