MEB il içi tayin başvuruları başladı. Öğretmenler başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının başlamasıyla gözler il dışı başvurularına çevrildi. Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu 2021 da yayımlandı. Kılavuzla birlikte il dışı tayin başvuru şartları ve diğer tüm bilgiler de netleşti.

İL DIŞI TAYİN ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2021

2021 il dışı atama için kılavuz yayımlandı. 2021 Yılı öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atamalar 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlişik kesme işlemleri de 4 Ağustos itibariyle başlayacak.

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ