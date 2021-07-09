İl dışı tayinler ne zaman 2021? İl dışı yer değiştirme takvimi 2021 | MEB iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görevli öğretmenlerin il dışı tayin başvurularına kısa bir süre kaldı. MEB, geçtiğimiz ay iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu yayımlamıştı. Kılavuzla birlikte 2021 öğretmen il dışı atama takvimi de netleşmiş oldu. İşte kılavuza göre yer değiştirme takvimi ve başvuru detayları...

İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN 2021?

Başvurular 29 Temmuz'da başlayacak. Öğretmenler başvuru işlemlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek. Atamalar ise 3 Ağustos'ta yapılacak. İlişik kesme işlemleri de 4 Ağustos itibariyle başlayacak.

MEB İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

HANGİ İLLERE BAŞVURU YAPILABİLECEK?

Kılavuzda yer alan bilgide, ''31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. '' ifadelerine yer verildi.