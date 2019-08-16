İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan "Süper Kupa" mesajı

İL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Alınan tedbirler sayesinde "Süper Cup İstanbul 2019" organizasyonu herhangi müessif olay yaşanmadan sona ermiştir. Bu organizasyonda büyük bir özveriyle görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan Liverpool - Chelsea 2019 UEFA Süper Kupa Finali maçının İstanbul'da oynanmasının ardından bir mesaj yayınladı. Çalışkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Eylül 2017 tarihinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019 Süper Kupa Finalinin Arnavutluk, Fransa, Türkiye, Polonya, İsrail Kazakistan ve İrlanda ülkelerinde bulunan finale kalmış stadyumlar arasında yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştır. Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanacağı açıklandıktan sonra müsabaka ile ilgili aldırılacak emniyet tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği, UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumların katılımıyla (32) toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantılarda alınan müşterek kararlar doğrultusunda ilimize gelecek olan UEFA Başkanı, hakemler, Liverpool ve Chelsea takım kafileleri, takım taraftarlarının havalimanına gelişlerinden itibaren güzergah, oteller, iki takım taraftarlarının toplanma alanları, ilimizin tarihi ve turistlik yerleri ile eğlence mekanlarında 04 Ağustos 2019 tarihinden itibaren emniyet tedbirleri aldırılmaya başlanmış, maç gününe kadar kademeli olarak arttırılmıştır. Müsabaka günü stadyum, İl Emniyet Müdürlüğü ve AKOM'da 3 ayrı kriz merkezi oluşturularak saat 10:00 itibariyle stadyum çevresinde ki yollar trafiğe kapatılmıştır. Alınan tedbirlere ilave olarak karadan Özel Harekat unsurlarının desteği ile havadan helikopter, denizden 4 botumuz kullanılarak toplam 15 bin personelimizle en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmıştır. Beşiktaş Park Stadyumu İngiltere'den gelen 1600 Chelsea taraftarı, 6800 Liverpool taraftarı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden futbol severlerle tamamen dolmuş ve müsabaka 215 ülkede canlı yayınlanmıştır. Müsabaka sonunda UEFA Başkanı ve beraberindeki heyet, hakemler, Liverpool - Chelsea takım kafileleri ve iki takım taraftarları stadyumdan sorunsuz bir şekilde ayrılmışlardır. İl genelinde alınan tedbirler gelen misafirlerin tamamının ülkemizden ayrılışına kadar 2 gün süreyle devam etmiştir. Alınan tedbirler sayesinde "Süper Cup İstanbul 2019" organizasyonu herhangi müessif olay yaşanmadan sona ermiştir. Bu organizasyonda büyük bir özveriyle görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederim."

DHA