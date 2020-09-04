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İl emri atama sonuçları 2020| MEB il emri atama sonuç ekranı

İl emri atama sonuçları 2020 açıklandı. İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin mazeretlerinin geçerli olduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandıkları açıklandı. İşte MEB il emri atama sonuç ekranı...

İl emri atama sonuçları 2020| MEB il emri atama sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il emri atama sonuçlarını açıkladı. Bakanlık duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. "İl Emri" bekleyen öğretmenlere verilen müjde haberimizde yer alıyor. İşte  MEB il emri atama sonuç ekranı...

İL EMRİ ATAMA SONUÇLARI 2020

MEB açıklamanın başlığını, ''2020 Yaz Tatili Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Gerçekleşmeyen Öğretmenler İçin Duyuru'' şeklinde attı.

İl emri atama sonuçları 2020| MEB il emri atama sonuç ekranı

MEB'den yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.'' denildi.

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İl emri atama sonuçları 2020| MEB il emri atama sonuç ekranı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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