İl emri atama sonuçları 2020| MEB il emri atama sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il emri atama sonuçlarını açıkladı. Bakanlık duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. "İl Emri" bekleyen öğretmenlere verilen müjde haberimizde yer alıyor. İşte MEB il emri atama sonuç ekranı...

İL EMRİ ATAMA SONUÇLARI 2020

MEB açıklamanın başlığını, ''2020 Yaz Tatili Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Gerçekleşmeyen Öğretmenler İçin Duyuru'' şeklinde attı.

MEB'den yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.'' denildi.

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