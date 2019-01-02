İl Genel Meclisi 2019 yılının ilk toplantısı yapıldı

İl Genel Meclisinin 2019 yılının ilk toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 2019 Yılı ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Rabbim Meclisimize 2019 yılında da ilimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.Meclisimiz 7 Ocak .2019 salı gününe kadar çalışarak gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek" diye konuştu.

İl Genel Meclisinin Ocak ayı gündemindeki konulara 7 Ocak tarihine kadar görüşeceği bildirildi.

Kaynak: İHA