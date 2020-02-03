İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı başladı
Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplatışının ilk oturumu gerçekleştirildi.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. Toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, toplantıların Adıyaman ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından, İl Özel İdare Müdürlüğünün ilgili birimlerinden gönderilen yazılara ilişkin konular görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: İHA
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