İl Gyu Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İl Gyu Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İl Gyu Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İl Gyu Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İl Gyu Park 22 Aralık 1989 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 朴 一圭 / パク イルギュ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İl Gyu Park Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. İl Gyu Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İl Gyu Park'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

İl Gyu Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pagi1222

İl Gyu Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İl Gyu Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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İl Gyu Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İl Gyu Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Korea Uni (JPN)

1 Şubat 2012 yılında Fujieda MYFC

1 Şubat 2013 yılında FC Korea

1 Şubat 2014 yılında Fujieda MYFC

5 Ocak 2016 yılında FC Ryukyu

5 Ocak 2019 yılında Yokohama F. M.

25 Ekim 2020 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2021 yılında Sagan Tosu

İl Gyu Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İl Gyu Park şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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