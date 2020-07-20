Binlerce öğretmeni ilgilendiren İl içi yer değiştirme (atama) ihtiyaç listesi açıklandı. Açıklamada öğretmenin hizmet puanlarının güncellendiğine yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, başvurular bugün başladı, atamalar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. İşte İl içi yer değiştirme (atama) duyurusu hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ''Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2020 yılı il içi

isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.'' denildi.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NE ZAMAN?

Atamaların Valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 28 Temmuz'da yapılacak. Atama İnhalarının sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenmesi, 29 Temmuz, görevden ayrılma işlemleri de 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.

MEB YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

MEBBİS GİRİŞ

2020 İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İl içi tayin başvurusu için ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip edebilirsiniz.

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

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İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak

kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini

başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da

eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları”

başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet

puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet

puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet

puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları

gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih

edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık

2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde

zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde

bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya

aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları

da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği

gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların

atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,

“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi

Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim

kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında

bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü

bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de

süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu

onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra

imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından

onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme

başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak;

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim

kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde

bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar,

müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile

güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş

yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli

öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna

atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.