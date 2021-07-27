İl içi yer değiştirme sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak 2021? İl içi yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı

İl içi atama sonuçları için beklenen gün gelip çattı. Çeşitli nedenlerden dolayı bulunduğu şehirden farklı bir ile tayin için başvuru yapan öğretmenler bugün nereye atanacaklarını öğrenecek. İl içi tayinler öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihler dikkate alınarak valiliklerce belirlenecek. Peki İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak 2021? İşte İl içi yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı..

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021?

İl içi tayin başvurularını bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenler yapabilmişti. Öğretmenler 8-14 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Sonuçlar ise 27 Temmuz yani bugün gün içerisinde açıklanacak. Ancak saat verilmedi. il içi atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında erişime açılacak.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İL İÇİ TAYİN NASIL BELİRLENİYOR?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ

MEB il içi tayin atamalarında görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2021?

*Adaylığı kaldırılmış olmak,

*31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

*652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

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