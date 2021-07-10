İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!İçişleri Bakanlığından nüfus haritası: En çok insan Marmara, en az Doğu Anadolu'da! İşte 2021 nüfus yoğunluk haritası!Hefin isminin anlamı nedir, Hefin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!SON DAKİKA! Ege'de korkutan deprem: 4,3 ile sallandı!Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!Yüksek gelen elektrik faturalarına son! Eğer bunları yaparsanız elektrik faturanız daha az gelecek! İşte püf noktaları...Ebru Şancı şikayetçi olmuştu! Çıplak fotoğraflarını paylaşan Seyhan Erdağ hakkında karar verildi!Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması: Görüşmelerimiz devam ediyorSeksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İl il kurbanlık fiyatları 2021

İl il kurbanlık fiyatları 2021

İl il kurbanlık fiyatları 2021

İl il kurbanlık fiyatları 2021

 

 

 

Bazı illerde 2020 ve 2021 yılları Kurban Bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların canlı ağırlık ortalama kilogram fiyatları ve geçen yıl Kurban Bayramı’na göre değişimleri:

İller

 

2020

2020

2021

2021

2021 Değişim

(Yüzde)

2021 Değişim

(Yüzde)

 

 

Büyükbaş (TL/kg)

Küçükbaş (TL/kg)

Büyükbaş (TL/kg)

Küçükbaş (TL/kg)

Büyükbaş

Küçükbaş

Ankara

 

24,10

27,50

27,67

33,50

14,81

21,82

Balıkesir

 

24,00

35,00

30,50

35,00

27,08

0,00

Konya

 

22,50

26,00

27,50

32,50

22,22

25,00

Erzurum

 

21,80

29,50

27,00

29,50

23,85

0,00

Kastamonu

 

23,00

-

25,67

-

11,61

-

Bursa

 

29,00

35,00

32,50

38,00

12,07

8,57

İzmir

 

25,10

30,00

29,50

32,00

17,53

6,67

Eskişehir

 

26,00

31,00

27,50

40,00

5,77

29,03

Van

 

23,00

25,50

-

-

-

-

İstanbul

(Avrupa yakası)

 

27,50

29,00

33,50

35,00

21,82

20,69

İstanbul

(Anadolu yakası)

 

27,50

29,00

33,50

35,00

21,82

20,69

Gaziantep

 

22,50

26,00

29,50

34,50

31,11

32,69

Diyarbakır

 

22,75

23,25

29,50

26,00

29,67

11,83

Samsun

 

23,50

-

27,50

25,00

17,02

-

Hatay

 

23,00

28,00

30,00

34,00

30,43

21,43

Adana

 

24,00

28,00

28,00

35,00

16,67

25,00

Karaman

 

21,00

26,00

28,00

29,50

33,33

13,46

Afyonkarahisar

 

26,50

-

27,00

27,00

1,89

-

Çanakkale

 

29,00

30,00

31,00

31,75

6,90

5,83

Sakarya

 

22,50

27,50

30,00

32,50

33,33

18,18

Şanlıurfa

 

22,50

22,50

30,00

34,00

33,33

51,11

Antalya

 

28,00

30,00

32,00

32,00

14,29

6,67

İzmit

 

27,50

27,50

32,50

40,00

18,18

45,45

Aydın

 

25,00

32,50

28,50

34,00

14,00

4,62

Denizli

 

29,00

32,00

30,00

32,50

3,45

1,56

Mersin

 

25,00

27,00

30,00

31,25

20,00

15,74

Malatya

 

22,50

26,00

30,00

-

33,33

-

Kahramanmaraş

 

24,00

-

27,50

 

14,58

-

Tekirdağ

 

23,50

-

29,00

37,50

23,40

-

Trabzon

 

23,00

27,00

32,50

-

41,30

-

Yozgat

 

-

-

29,00

31,00

-

-

Ordu

 

-

-

29,00

40,00

-

-

Sivas

 

-

-

27,00

-

-

-

Edirne

 

-

-

30,00

36,00

-

-

Ortalama

 

24,61

28,43

29,46

33,36

19,73

17,33

 

 

Bazı illerde 2021 yılı tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatları:

İller

Büyükbaş Hayvan Fiyatı

Küçükbaş Hayvan Fiyatı

İstanbul

(Avrupa Yakası)

12.000-25.000 TL/Baş

1.500-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 32-35 TL

Canlı kilo: 30-40 TL

İstanbul

(Anadolu Yakası)

13.000-25.000 TL/Baş

1.600-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 32-35 TL

Canlı kilo: 30-40 TL

Ankara

8.000-25.000 TL/Baş

1.500-3.500 TL/Baş

 

Canlı kilo: 26-27-30 TL

Canlı kilo: 30-33-35-36 TL

İzmir

12.000-26.000 TL/Baş

1.500-2.400TL/Baş

 

Canlı kilo:24-35 TL

Canlı kilo: 24-40 TL

Bursa

12.000-25.000 TL/Baş

1.500-4.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30-35 TL

Canlı kilo: 38 TL

Adana

6.500-18.000 TL/Baş

1.600-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 28 TL

Canlı kilo: 35 TL

Antalya

14.000-30.000 TL/Baş

2.000-4.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30-32-34 TL

Canlı kilo: 30-34 TL

Konya

10.000-25.000 TL/Baş

1.300-2.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 25-30 TL

Canlı kilo: 30-35 TL

Gaziantep

12.000-27.000 TL/baş

1.750-4.900 TL/Baş

 

Canlı kilo:29-30 TL

Canlı kilo: 34-35 TL

Şanlıurfa

10.000-20.000 TL/Baş

3.000-5.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30 TL

Canlı kilo: 33-35 TL

İzmit

10.000-20.000 TL/Baş

1.500-3000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30-35 TL

Canlı kilo: 40 TL

Diyarbakır

7.000-12.000 TL/Baş

1.500-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 27-32 TL

Canlı kilo: 24-28 TL

Hatay

14.000-35.000 TL/Baş

2.250-4.000TL/Baş

 

Canlı kilo: 30 TL

Canlı kilo:33-35 TL

Balıkesir

12.000 TL-23.000 TL/Baş

2.000-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30-31 TL

Canlı kilo: 35 TL

Erzurum

6.500-30.000 TL/Baş

1.200-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo: 25-26-28-29 TL

Canlı kilo: 29-30 TL

Van

6.500-20.000 TL/Baş

1.500-2.500 TL/Baş

 

 

 

Trabzon

9.000-20.000 TL/Baş

1.500-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo: 30-35 TL

 

Samsun

8.000-20.000 TL/Baş

1.500-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 25-30 TL

Canlı kilo 25 TL

Sakarya

10.000-20.000 TL/Baş

1.500-3000 TL/Baş

 

Canlı kilo 25-35 TL

Canlı kilo 25-40 TL

Afyonkarahisar

6.500-20.000 TL /Baş

1.500-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 25-29 TL

Canlı kilo 27 TL

Eskişehir

10.000-12.000 TL/Baş

1.500-2.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 27-28 TL

Canlı kilo 40 TL

Kastamonu

8.000-15.000 TL/Baş

1.500-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 24-26-27 TL

 

Çanakkale

10.000-23.000 TL/Baş

1.500-3000 TL/Baş

 

Canlı kilo: 28-34 TL

Canlı kilo: 29-30-33-35 TL

Karaman

14.000-25.000 TL/Baş

1.500-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 26-28-30 TL

Canlı kilo 25-34 TL

Aydın

10.000-20.000 TL/Baş

2.000-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 27-30 TL

Canlı kilo 33-35 TL

Denizli

8.000-25.000 TL/Baş

1.500-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 30 TL

Canlı kilo 32,5 TL

Mersin

15.000-20.000 TL/Baş

2.000-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 30 TL

Canlı kilo: 28-29-33-35 TL

Kayseri

11000-15000 TL/Baş

1.500-2.000 TL/Baş

 

 

 

Manisa

12.000-22.000  TL/Baş

1.800-2.600 TL/Baş

 

Canlı kilo: 24-25 TL

 

Malatya

12.000-20.000 TL/Baş

2.000-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 30 TL

 

Kahramanmaraş

10.000-20.000 TL/Baş

2.000-3.000 TL/Baş

 

Canlı kilo 25-30 TL

 

Tekirdağ

15.000-20.000 TL/Baş

1.500-3.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 28-30 TL

Canlı kilo 35-40 TL

Yozgat

7.000-25.000 TL/Baş

1.500-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 28-30 TL

Canlı kilo 30-32 TL

Ordu

14.000-16.000 TL/Baş

2.200-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 28-29-30 TL

Canlı kilo 40 TL

Sivas

10.000-20.000 TL/Baş

2.000-2.500 TL/Baş

 

Canlı kilo 27 TL

 

Edirne

11.000-16.000 TL/Baş

1.650-3.250 TL/Baş

 

Canlı kilo 28-32 TL

Canlı kilo 36 TL

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT