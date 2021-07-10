İl il kurbanlık fiyatları 2021

Bazı illerde 2020 ve 2021 yılları Kurban Bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların canlı ağırlık ortalama kilogram fiyatları ve geçen yıl Kurban Bayramı’na göre değişimleri:

İller 2020 2020 2021 2021 2021 Değişim (Yüzde) 2021 Değişim (Yüzde) Büyükbaş (TL/kg) Küçükbaş (TL/kg) Büyükbaş (TL/kg) Küçükbaş (TL/kg) Büyükbaş Küçükbaş Ankara 24,10 27,50 27,67 33,50 14,81 21,82 Balıkesir 24,00 35,00 30,50 35,00 27,08 0,00 Konya 22,50 26,00 27,50 32,50 22,22 25,00 Erzurum 21,80 29,50 27,00 29,50 23,85 0,00 Kastamonu 23,00 - 25,67 - 11,61 - Bursa 29,00 35,00 32,50 38,00 12,07 8,57 İzmir 25,10 30,00 29,50 32,00 17,53 6,67 Eskişehir 26,00 31,00 27,50 40,00 5,77 29,03 Van 23,00 25,50 - - - - İstanbul (Avrupa yakası) 27,50 29,00 33,50 35,00 21,82 20,69 İstanbul (Anadolu yakası) 27,50 29,00 33,50 35,00 21,82 20,69 Gaziantep 22,50 26,00 29,50 34,50 31,11 32,69 Diyarbakır 22,75 23,25 29,50 26,00 29,67 11,83 Samsun 23,50 - 27,50 25,00 17,02 - Hatay 23,00 28,00 30,00 34,00 30,43 21,43 Adana 24,00 28,00 28,00 35,00 16,67 25,00 Karaman 21,00 26,00 28,00 29,50 33,33 13,46 Afyonkarahisar 26,50 - 27,00 27,00 1,89 - Çanakkale 29,00 30,00 31,00 31,75 6,90 5,83 Sakarya 22,50 27,50 30,00 32,50 33,33 18,18 Şanlıurfa 22,50 22,50 30,00 34,00 33,33 51,11 Antalya 28,00 30,00 32,00 32,00 14,29 6,67 İzmit 27,50 27,50 32,50 40,00 18,18 45,45 Aydın 25,00 32,50 28,50 34,00 14,00 4,62 Denizli 29,00 32,00 30,00 32,50 3,45 1,56 Mersin 25,00 27,00 30,00 31,25 20,00 15,74 Malatya 22,50 26,00 30,00 - 33,33 - Kahramanmaraş 24,00 - 27,50 14,58 - Tekirdağ 23,50 - 29,00 37,50 23,40 - Trabzon 23,00 27,00 32,50 - 41,30 - Yozgat - - 29,00 31,00 - - Ordu - - 29,00 40,00 - - Sivas - - 27,00 - - - Edirne - - 30,00 36,00 - - Ortalama 24,61 28,43 29,46 33,36 19,73 17,33

Bazı illerde 2021 yılı tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatları: