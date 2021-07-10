İl il kurbanlık fiyatları 2021
İl il kurbanlık fiyatları 2021
Bazı illerde 2020 ve 2021 yılları Kurban Bayramı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların canlı ağırlık ortalama kilogram fiyatları ve geçen yıl Kurban Bayramı’na göre değişimleri:
İller
2020
2020
2021
2021
2021 Değişim
(Yüzde)
2021 Değişim
(Yüzde)
Büyükbaş (TL/kg)
Küçükbaş (TL/kg)
Büyükbaş (TL/kg)
Küçükbaş (TL/kg)
Büyükbaş
Küçükbaş
Ankara
24,10
27,50
27,67
33,50
14,81
21,82
Balıkesir
24,00
35,00
30,50
35,00
27,08
0,00
Konya
22,50
26,00
27,50
32,50
22,22
25,00
Erzurum
21,80
29,50
27,00
29,50
23,85
0,00
Kastamonu
23,00
-
25,67
-
11,61
-
Bursa
29,00
35,00
32,50
38,00
12,07
8,57
İzmir
25,10
30,00
29,50
32,00
17,53
6,67
Eskişehir
26,00
31,00
27,50
40,00
5,77
29,03
Van
23,00
25,50
-
-
-
-
(Avrupa yakası)
27,50
29,00
33,50
35,00
21,82
20,69
İstanbul
(Anadolu yakası)
27,50
29,00
33,50
35,00
21,82
20,69
Gaziantep
22,50
26,00
29,50
34,50
31,11
32,69
Diyarbakır
22,75
23,25
29,50
26,00
29,67
11,83
Samsun
23,50
-
27,50
25,00
17,02
-
Hatay
23,00
28,00
30,00
34,00
30,43
21,43
Adana
24,00
28,00
28,00
35,00
16,67
25,00
Karaman
21,00
26,00
28,00
29,50
33,33
13,46
Afyonkarahisar
26,50
-
27,00
27,00
1,89
-
Çanakkale
29,00
30,00
31,00
31,75
6,90
5,83
Sakarya
22,50
27,50
30,00
32,50
33,33
18,18
Şanlıurfa
22,50
22,50
30,00
34,00
33,33
51,11
Antalya
28,00
30,00
32,00
32,00
14,29
6,67
İzmit
27,50
27,50
32,50
40,00
18,18
45,45
Aydın
25,00
32,50
28,50
34,00
14,00
4,62
Denizli
29,00
32,00
30,00
32,50
3,45
1,56
Mersin
25,00
27,00
30,00
31,25
20,00
15,74
Malatya
22,50
26,00
30,00
-
33,33
-
Kahramanmaraş
24,00
-
27,50
14,58
-
Tekirdağ
23,50
-
29,00
37,50
23,40
-
Trabzon
23,00
27,00
32,50
-
41,30
-
Yozgat
-
-
29,00
31,00
-
-
Ordu
-
-
29,00
40,00
-
-
Sivas
-
-
27,00
-
-
-
Edirne
-
-
30,00
36,00
-
-
Ortalama
24,61
28,43
29,46
33,36
19,73
17,33
Bazı illerde 2021 yılı tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatları:
İller
Büyükbaş Hayvan Fiyatı
Küçükbaş Hayvan Fiyatı
İstanbul
(Avrupa Yakası)
12.000-25.000 TL/Baş
1.500-3.000 TL/Baş
Canlı kilo: 32-35 TL
Canlı kilo: 30-40 TL
İstanbul
(Anadolu Yakası)
13.000-25.000 TL/Baş
1.600-3.000 TL/Baş
Canlı kilo: 32-35 TL
Canlı kilo: 30-40 TL
Ankara
8.000-25.000 TL/Baş
1.500-3.500 TL/Baş
Canlı kilo: 26-27-30 TL
Canlı kilo: 30-33-35-36 TL
İzmir
12.000-26.000 TL/Baş
1.500-2.400TL/Baş
Canlı kilo:24-35 TL
Canlı kilo: 24-40 TL
Bursa
12.000-25.000 TL/Baş
1.500-4.000 TL/Baş
Canlı kilo: 30-35 TL
Canlı kilo: 38 TL
Adana
6.500-18.000 TL/Baş
1.600-3.000 TL/Baş
Canlı kilo: 28 TL
Canlı kilo: 35 TL
Antalya
14.000-30.000 TL/Baş
2.000-4.000 TL/Baş
Canlı kilo: 30-32-34 TL
Canlı kilo: 30-34 TL
Konya
10.000-25.000 TL/Baş
1.300-2.000 TL/Baş
Canlı kilo: 25-30 TL
Canlı kilo: 30-35 TL
Gaziantep
12.000-27.000 TL/baş
1.750-4.900 TL/Baş
Canlı kilo:29-30 TL
Canlı kilo: 34-35 TL
Şanlıurfa
10.000-20.000 TL/Baş
3.000-5.000 TL/Baş
Canlı kilo: 30 TL
Canlı kilo: 33-35 TL
İzmit
10.000-20.000 TL/Baş
1.500-3000 TL/Baş
Canlı kilo: 30-35 TL
Canlı kilo: 40 TL
Diyarbakır
7.000-12.000 TL/Baş
1.500-3.000 TL/Baş
Canlı kilo: 27-32 TL
Canlı kilo: 24-28 TL
Hatay
14.000-35.000 TL/Baş
2.250-4.000TL/Baş
Canlı kilo: 30 TL
Canlı kilo:33-35 TL
Balıkesir
12.000 TL-23.000 TL/Baş
2.000-3.000 TL/Baş
Canlı kilo: 30-31 TL
Canlı kilo: 35 TL
Erzurum
6.500-30.000 TL/Baş
1.200-2.500 TL/Baş
Canlı kilo: 25-26-28-29 TL
Canlı kilo: 29-30 TL
Van
6.500-20.000 TL/Baş
1.500-2.500 TL/Baş
Trabzon
9.000-20.000 TL/Baş
1.500-2.500 TL/Baş
Canlı kilo: 30-35 TL
Samsun
8.000-20.000 TL/Baş
1.500-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 25-30 TL
Canlı kilo 25 TL
Sakarya
10.000-20.000 TL/Baş
1.500-3000 TL/Baş
Canlı kilo 25-35 TL
Canlı kilo 25-40 TL
Afyonkarahisar
6.500-20.000 TL /Baş
1.500-2.500 TL/Baş
Canlı kilo 25-29 TL
Canlı kilo 27 TL
Eskişehir
10.000-12.000 TL/Baş
1.500-2.000 TL/Baş
Canlı kilo 27-28 TL
Canlı kilo 40 TL
Kastamonu
8.000-15.000 TL/Baş
1.500-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 24-26-27 TL
Çanakkale
10.000-23.000 TL/Baş
1.500-3000 TL/Baş
Canlı kilo: 28-34 TL
Canlı kilo: 29-30-33-35 TL
Karaman
14.000-25.000 TL/Baş
1.500-2.500 TL/Baş
Canlı kilo 26-28-30 TL
Canlı kilo 25-34 TL
Aydın
10.000-20.000 TL/Baş
2.000-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 27-30 TL
Canlı kilo 33-35 TL
Denizli
8.000-25.000 TL/Baş
1.500-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 30 TL
Canlı kilo 32,5 TL
Mersin
15.000-20.000 TL/Baş
2.000-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 30 TL
Canlı kilo: 28-29-33-35 TL
Kayseri
11000-15000 TL/Baş
1.500-2.000 TL/Baş
Manisa
12.000-22.000 TL/Baş
1.800-2.600 TL/Baş
Canlı kilo: 24-25 TL
Malatya
12.000-20.000 TL/Baş
2.000-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 30 TL
Kahramanmaraş
10.000-20.000 TL/Baş
2.000-3.000 TL/Baş
Canlı kilo 25-30 TL
Tekirdağ
15.000-20.000 TL/Baş
1.500-3.500 TL/Baş
Canlı kilo 28-30 TL
Canlı kilo 35-40 TL
Yozgat
7.000-25.000 TL/Baş
1.500-2.500 TL/Baş
Canlı kilo 28-30 TL
Canlı kilo 30-32 TL
Ordu
14.000-16.000 TL/Baş
2.200-2.500 TL/Baş
Canlı kilo 28-29-30 TL
Canlı kilo 40 TL
Sivas
10.000-20.000 TL/Baş
2.000-2.500 TL/Baş
Canlı kilo 27 TL
Edirne
11.000-16.000 TL/Baş
1.650-3.250 TL/Baş
Canlı kilo 28-32 TL
Canlı kilo 36 TL