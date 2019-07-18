İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3'üncü Dönem toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında Bayburt'ta yürütülen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, yatırımcı bölge kuruluşlarınca gerçekleştirilen 97 projenin 2 milyar 617 milyon 269 bin lira tutarında olduğunu söyledi. Projelerin 47'sinin de yatırımcı il kuruluşları tarafından yürütüldüğünü dile getiren Vali Pehlivan, "Bunların da bedeli 370 milyon 666 bin lira. Yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından ilimizde toplam 144 proje yürütülüyor. Bunların toplam bedeli 2 milyar 987 milyon 936 bin lira. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'müzün ağırlıklı olarak tarım sektöründeki sulamaya yönelik 66 projesi mevcut. Bu projelerin toplam bedeli 981 milyon 655 bin lira. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'müzün ulaştırma alanında toplam bedeli 1 milyar 614 milyon lira olan 15 projesi devam ediyor. Bunlarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'müzün 9, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzün 1 projesi, İller Bankası'nın 2, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü'nün de 1 projesi yıllık ödenekleri nispetinde devam ediyor." diye konuştu.

Vali Pehlivan İl Özel İdaresi ve il kuruluşları bünyesinde yürütülen çalışmaların da mevcut ödenekler kapsamında devam ettiğini belirtti.

Vali Pehlivan katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantı ilgili kurum temsilcilerinin yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirmeleri, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA