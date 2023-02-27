İl Lok Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İl Lok Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İl Lok Yun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İl Lok Yun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İl Lok Yun 7 Mart 1992 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤일록 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İl Lok Yun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. İl Lok Yun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İl Lok Yun'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İl Lok Yun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/illok_yun/

İl Lok Yun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İl Lok Yun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 775 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İl Lok Yun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İl Lok Yun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gyeongnam U18

1 Ocak 2011 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2013 yılında FC Seoul

7 Ocak 2018 yılında Yokohama F. M.

10 Şubat 2019 yılında Jeju United

31 Aralık 2019 yılında Yokohama F. M.

17 Ocak 2020 yılında Montpellier

16 Temmuz 2021 yılında Ulsan Hyundai

İl Lok Yun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İl Lok Yun şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İl Lok Yun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daejeon Bongsan Middle School (대전봉산중학교, 2005),Yeoncho Middle School (연초중학교, 2005-2007),Gyeongnam FC U18 (진주고등학교, 2008-2010)

Güney Kore takımında 22 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 16 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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