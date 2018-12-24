İl Milli Eğitim Müdürlüğü LGS Raporları açıklamasındaki yanlışlığı düzeltti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS raporundaki yanlışlığa Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklık getirdi.

Eğitim Analiz Değerlendirme Raporu olarak 15 Aralık tarihinde açıklanan ve Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulan raporda Kırşehir'in 14. sırada gösterilmesindeki yanlışlığa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklık getirildi.

Eğitim Analiz Değerlendirme Raporunda; Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen öğrencilerin alt testlere göre ham puan dağılımları, yerleşen öğrencilerin alt testlere göre doğru cevap sayısı dağılımları, okul türlerine göre yerleşen öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması gibi verilere yer verildi.

Raporda yaşanan yanlışlığı açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon tarafından açıklanan raporda "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan" okullara yerleşmiş öğrencilere ait verilerin yer almadığını tespit etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından sosyal medyada hızla yayılan rapor hakkında yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme yapıldı. İllerin sınavla öğrenci alan okul kontenjanlarının genel öğrenci sayılarına oranları birbirinden farklı bu durumda kontenjan oranı düşük olduğu görülen illerin Trabzon (yüzde 9.8) tabloda üst sırada yer alması doğaldır.

Kırşehir'in yüzde 10'luk dilimde yer alan öğrencilerinin puan ortalamaları hesaplandığında ilk sırada olduğu belirtilen il ile Kırşehir arasında ki puan farkı 23'e çıkmaktadır" denildi.

Eğitim Analiz Değerlendirme Raporunun sınavla yerleşen öğrencilerin puan ortalamalarına dönük bir rapor olduğunun belirtildiği açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşen öğrencilerin illere göre oranı farklıdır. Bazı iller mevcut öğrencisinin yüzde 10'unu yerleştirirken Kırşehir'de bu oran yüzde 18'dir. İller arasında sıralama yapılacaksa eşit oranlarda öğrenci alınarak yada sınava giren öğrenci ortalaması alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Bakanlığın raporunda sunduğu istatistiksel veri il sıralaması yapılabilmesi için yetersizdir. Trabzon ili. tarafından yapılan sıralama ise hatalıdır."

Kaynak: İHA