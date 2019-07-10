İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan Türkiye 3’üncüsüne hediye

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Suna Durmaz'ı makamında ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyfullah Okumuş, 28-30 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ" da yapılan "Minik Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası" nda 50 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olan Kuyucak Yamalak Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Suna Durmaz'ı makamında misafir ederek hediye takdim etti.

Okumuş, Türkiye Güreş Federasyonu Kadınlar Milli Takım Teknik Direktörleri ve antrenörleri tarafından şampiyonanın en teknik sporcusu ve aynı zamanda Balkan Şampiyonası hazırlık milli takımına seçilen Durmaz'dan çalışmalarına devam ederek daha büyük başarılar elde etmesini ve hedefini her zaman bir numara olmak olarak koymasını istedi.

Kaynak: İHA