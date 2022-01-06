İl Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den o soruya dikkat çeken yanıt

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te ekrana gelen Hande Fırat ile Gece görüşü programına konuk olarak katıldı.

5 Ocak .Çarşamba günü Şanlıurfa'da Halilurrahman Ortaokulu'na ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulda birçok eksiklik fark etmiş ve bu durum dolayısıyla İl Milli Eğitim ve okul müdürüne sert çıkmıştı. Hande Fırat programda eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özer'e Şanlıurfa'da yaşanan olayı sordu.

Bakan Özer konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’da çok spontane bir şeydi kamera önünde bir açıklama yoktu oradan birisi telefonundan çekmiş. Oradaki dediğim şey şu orada geniş bir alan vardı. Öğrencileri ben gördüm çamurların içerisinde oynuyorlardı. Biz oraya sahalar yapabiliriz cıvıl cıvıl öğrencileri çamurların içerisinde görünce üzüldüm. Amacım okul müdürümüzü kırmak değil. İmkan eksikliğinden kaynaklanan bir mazeret olmasın bizim derdimiz o. Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Okulların talep ettiği tüm ihtiyaçları biz karşılıyoruz. 2022'de yeni bir proje başlatacağız: Temiz Okul, Temiz Enerji. 150 milyona yakın ödenekleri tüm illerimize gönderdik. Hızlı şekilde başlayın, tüm okullarımızın tuvaletlerini gözden geçirin. Kantinler, yemekhaneler, tüm okullarımızda hepsini gözden geçireceğiz."

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NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa'da bir okulu ziyaret etti.

Ortaokulun tüm katlarını ve sınıflarını tek tek gezip inceleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, okul bahçesinde okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" ifadeleriyle sert çıkarken, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki gösterdi.