İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret ettiler

Bilkent Erzurum laboratuvar okulları Genel Müdürü James Swetz ve yönetim ekibi Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u ve görevine yeni başlayan Yakutiye ilçe Müdürü Cihan Kıvanç'ı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

2007 yılında Meclis'ten özel yasa ile kurulan Bilkent Erzurum Okulları yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u ziyaret ederek gelişen ve değişen yeni eğitim sistemi ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette Erzurum için, Bilkent ve Erzurum milli eğitim Müdürlüğü olarak akademik ve sosyal birçok proje geliştirebilme ve ilerleyebilmek için neler yapılabilir hangi fikirler gereklidir üzerinde konuşuldu.

Bilkent yöneticileri daha sonra Yakutiye ilçe milli eğitim müdürünü ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuldu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'a hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra Yakutiye bölgesi ve Bilkent ailesi olarak neler yapılabilir üzerine görüştüler. Ardından hediyeler takdim edilerek program sonlandırıldı.

Programa Bilkent Lise Müdürü Akın Metli , İlkokul Müdürü Meliha Ayşen Yurdakul, Bilkent Okulları Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Emre Aksakallı eşlik ettiler.

Kaynak: İHA