İl Müdürü Budak’tan plastik poşet uyarısı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceğini belirtti.

İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğunu hatırlattı. Budak, "Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan konular göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre ebadından küçük saplı/sapsız poşetler usul ve esasların kapsamından çıkarılmış olup ilaçlar için verilen plastik poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir. Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğu getirilmiş olup çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlanmıştır. Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır. Poşetler için belirlenen görsel tasarım kriterleri ile çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğuna yönelik düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, plastik poşet üretici/ithalatçıları ile satış noktalarının bu hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsilatına ilişkin bildirimlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için kullanılacak olan bildirim sitemi çalışmaları devam etmekte olup kullanıma açıldığında bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda, plastik poşet üretici/ithalatçıları ile satış noktalarının söz konusu usul ve esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA