İl Müdürü Yoldaş, kiraz üreticileriyle bir araya geldi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı ilçesinde kiraz hasadı gerçekleştiren çiftçileri ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş kiraz üreticileriyle bir araya gelerek, üreticilerden üretimleri hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklamada bulunan Yoldaş, "Üretim sezonu boyunca yaptığımız kontroller sonucunda aldığımız önlemler ile geçtiğimiz üretim sezonunda görülen sirke sineği zararı bu sene görülmedi. İl genelinde kiraz sirke sineği ile biyoteknik mücadele projesi kapsamında kiraz üreticilerimize 8 bin litre elma sirkesi dağıtımı yaptık. Ayrıca geniş katılımlı çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenledik. Geçen yılda ülkemizde sorun olmaya başlayan ve kanadı benekli sirke sineği olarak isimlendirilen polifag (birçok bitkide zarar verebilen) zararlı Drosophila Suzuki ilimizde 2018 yılında tespit edilmiş olup, ilimiz için oldukça stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok üründe zarar vermektedir. Zamanında meyve olgunlaşmaması, olgun meyvelerde ise yumurta bırakarak sonrasında larva zararına sebep olmaktadır. Toplu olarak sirke dağıtımı ile kimyasal mücadele masrafını azaltmak, üründe kalıntıyı önlemek, çevre kirliliği ve faydalı böceklerin korunmasını amaçlanmaktayız. Doğru zamanda uygun yöntemle üreticilere bu zararlı organizmaya karşı nasıl mücadele etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri hedeflenmekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA