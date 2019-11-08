İl Müftüsü Akkuş’un Mevlit Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müftü Akkuş ,yayımladığı mesajında, "Bugün Müslümanlara düşen görev Hz. Peygamber'i tanımak, anlamak ve hayatı onunla anlamlandırmaktır. Müslümanlar hayatlarını O'nun hayat modeline güçleri yettiğince benzetmeye çalışmalıdırlar. Bu da onun yaşadığı insani ve İslami hayatı tanımayı gerektirir. Onun hayatını, sözleri yani Hadis-i Şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz İslam ailesinin modelini oluşturma, genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir. Yüce rabbimizin en güzel nimetlerinden olan ailede, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır. İnsanlığı vahyin aydınlığında, karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebî (s.a.v)'in doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan mümin kardeşlerimin Mevlid Kandillerini tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlıkla erişmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA