İl Müftüsü Çimen’den MÜSİAD’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş ile birlikte Poyraz'ı ve yönetimini makamında ziyaret eden Müftü Çimen, MÜSİAD'ın kendileri için önemeli bir STK olduğunu söyledi. Çimen, "Bizlerde buraya çıktıkları bu yolda kendilerine dua etmeye geldik, inşallah memleket için hayırlı uğurlu olur Muharrem beyin hayır, hasanat sahibi biri olduğunu biliyoruz. Bunların aratarak devam edeceğine inancımız tamdır. Allah kendilerinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Çimen, ayrıca MÜSİAD'ın ülke sevdalısı bir STK olduğunu da bildiklerini belirterek, "Yapacakları programlara bizleri dahil etme durumunda elimizde gelen gayreti göstereceğimize şüpheleri olmasın" dedi.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MÜSİAD Kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmuş ve bundan sonrada olmaya özen gözetecektir. Diyanet teşkilatı bizim için önemli bir teşkilattır. Önümüzdeki dönemde beraber çeşitli programlar ve etkinlikler yapmak için özen göstereceğiz. Bu konuda Müftümüz de emininki bizlere bu konularda yardımcı olacaktır. Diyanet teşkilatı ile de iş birliği olunması gereken bir husus olursa üstümüze düşen bir görev olursa hazır olduğumuzu bilinmesini isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA