İl Müftüsünden skandal hareket! Yardım parasıyla kendisine 456 bin liralık makam aracı aldırdı!

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar için şu sıralar iddia edilen açıklama duyanları hayrete düşürdü. Camilerden topladığı paralarla kendisine 456 bin liralık makam aracı ve İl Müftülüğü binasında özel makam odası yaptırma kararı iddia edilen Hazırla ise bu iddiaları yalanladı.

Cumhuriyet gazetesinden Yaprak Akbaba’nın haberine göre, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Haziran 2021’de yayınlanan tasarruf tedbirlerine rağmen kendine 456 bin TL'ye sıfır kilometre 2021 model makam aracı satın aldırdı.

ŞUBE HESABINDAN SATIN ALDIRMIŞ

2013 model bir makam aracı bulunan ve yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Şube Başkanlığını da yürüten Hüseyin Hazırlar’ın makam otomobilini TDV Gaziantep Şubesi hesabından satın aldırdığı ileri sürüldü.

Hüseyin Hazırlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaziantep İl Müftüsü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var?

ARACIN PARASI CAMİLER İÇİN TOPLANAN YARDIM PARALARINDAN SAĞLANIYOR

Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ise İl Müftülüğü binasında özel makam odası yaptırma kararı aldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Feyyaz İdin’in ilçe müftülüğü binasında makam odası bulunmasına rağmen müftü Hazırlar’ın il müftülüğü binasına yeni yaptırdığı makam odası için yüklü miktarda bütçe ayırdığı açıklandı.

Mevcutta bulunan 2013 model makam aracının satışını ihalesiz gerçekleştiren müftü Hazırlar, satın aldırdığı yeni aracın ödemesini TDV Gaziantep Şubesi’nin camiler için topladığı parayla yaptırdığı iddia edildi.

İddialarla ilgili bilgi almak için ulaşılmaya çalışılan Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise yalanlamakla yetindi.