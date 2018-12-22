İl Özel İdaresinde 204 kişi istihdam edilecek

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, İŞKUR tarafından tüm Türkiye'de uygulanmak üzere hazırlanan "Toplum Yararına Program" projesi kapsamında 204 kişi istihdam edilecek.

Çalışma ve İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında İl Özel İdaresine bağlı olarak çalışacak olan 204 kişi, iş başı yapacak. 862 kişinin başvuru yaptığı proje kapsamında TYP İl Özel İdaresine bağlı olarak çalışacak 204 kişiden 50 kişi Düzce Valiliği, 50 kişi İl Müftülüğü, 34 kişi Sağlık İl Müdürlüğü, 10 kişi Kültür Turizm Müdürlüğü ve 60 kişi de İl Özel İdaresinde 6 ay süreyle istihdam edilecek. Program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatırılacak. Katılımcıların ücretleri ile SGK primleri İŞKUR tarafından finansa edilecek.

İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen TYP toplantısına İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin katılarak, 6 aylık İl Özel İdaresinde çalışacak vatandaşlara koşullar hakkında bilgi verdi. TYP projesi kapsamında İl Özel İdaresine 204 personel alımı yapıldı.

Kaynak: İHA