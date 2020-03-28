İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Epcim başkanlığında gerçekleştirildi

Bayburt İl Pandemi Kurulu Koordinasyon Toplantıları Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayburt İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Cüney Epcim başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde Covid-19 korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü" denildi.

Kaynak: İHA