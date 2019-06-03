İl protokolünden Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ne bayram ziyareti

Karabük İl Protokolü tarafından Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi.

Ziyarete Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen katıldı.

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesini ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet Şube Başkanı Sabri Özer'den derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesini de ziyaret eden heyet dernek başkanlarının ve üyelerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Kaynak: İHA