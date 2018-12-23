İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri Bir Araya Gelerek Geçen Bir Yılı Değerlendirdi

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ve illerde sağlık sisteminin tek çatı altında toplanmasının ardından geçen bir yıl; GETAT Merkezi konferans salonunda değerlendirildi.

Değerlendirme toplantısına; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri,Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları, Uzmanlar ve ilin tüm sağlık yöneticileri katıldı.

Geçen bir yılda neler yapıldığının bir video ile anlatıldığı değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibinin konuşmaları ile devam etti. İl Sağlık Müdürü Benli; "Biraz evvel seyretmiş olduğunuz hizmetleri hep birlikte yaptık. Orada her ne kadar görünen yüz ben olsam da onun arkasında bir ordu olduğunun bilincindeyiz. Biz yaptık!; Hep birlikte el ele, omuz omuza, gönül gönüle...

"Kim var!" diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan "Ben varım!" diye öne çıkarak

Evet hep birlikte; çatışarak değil çalışarak, gayretle, gecemizi gündüzümüze katarak, dur durak bilmeden, mesai kavramı gözetmeden...

Geride kalan bir yılda çok zorlu süreçlerden geçtik; kurumların birleşmesi, sözleşmeli yöneticiliğe geçiş, şehir hastanesinin açılışı, Kayseri Devlet Hastanesinin açılışı, Keah'tan devralınan blokların yeniden planlanması, birimlerin bu bloklara taşınma süreci ve daha bir çok konu...

Biraz yorulduk ama Elhamdulillah hep birlikte bu yükün altından kalkmasını da bildik.

Bu zorlu süreçte beraber yürüdüğümüz Başkanlarıma, Başhekimlerime, Başhekim Yardımcılarıma, İlçe Sağlık Müdürlerime, Başkan Yardımcılarıma, Uzmanlarıma, Hastane İdarecilerime, tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Bugün gelinen noktada Kayseri; Sağlık Hizmetleri alanında üst seviyelerde yer alıyor. Kayseri'mizi sağlık üssü yapabilmek için daha çok çalışacağız.

Üç ayrı 1, her biri tek başında 1 kuvvetinde iken; birbirlerine omuz verdiğinde, birlikte olduğunda, yan yana geldiğinde 111 mertebesinde kuvvet kazanır. Aynı şekilde bizler de yan yana gelerek, birbirimize omuz vererek, birbirimize destek olarak hep birlikte olduğumuzda daha da iyi işler çıkarabiliriz diye düşünüyorum.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır!

Bugün Akkışladaydık; Entegre Hastane statüsü kazanan hastanemize Hayırsever tarafından yaptırılan Röntgen Ünitesinin açılışını yaptık. Önümüzdeki süreçte; yani İkinci yılımızda da sağlık tesislerimizin, ünitelerimizin açılışlarını inşallah ve yine hizmete katılışlarını sizlerle birlikte yapacağız.

Bir kez daha tüm yöneticilerimize teşekkür eder; birlikteliğimizin ve başarılarımızın daim olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim" dedi.

Ardından tek tek Başkan ve Başhekimler söz alarak ekip ruhunun önemine değinip emeği geçen herkese ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler. Birinci yılın anısına pasta kesilen program; dilek ve temenniler ile son buldu.

Kaynak: İHA