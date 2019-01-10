İl Sağlık Müdürü Benli’den 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair bir yazılı açıklama yaptı.

Benli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın tarafsız ve doğru haber ve bilgiye ulaşması için, ilkeli, dürüst, sorumlu ve yapıcı habercilik anlayışıyla, zor şartlar altında mesleklerini icra eden, evrensel hukuka ve insan haklarına saygılı gazetecilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bu gün dolayısıyla; demokrasimizin ilerlemesine, fikir ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine katkıda bulunan, şeffaflık ve tarafsızlığı şiar edinen, yapıcı eleştirileriyle hizmetlerimize ivme kazandıran, milli birlik ve beraberlik şuuruyla, ülkemizin huzuru adına sağlam bir irade ortaya koyan özverili, gayretli ve yürekli gazetecilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA