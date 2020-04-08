İl Sağlık Müdürü idarecilerle telekonferansla görüştü
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açılgöz, hastane başhekimleri ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açılgöz, hastane başhekimleri ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Telekonferans toplantısında, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının motivasyonu, ekipman durumları, hastaların tedavi süreçleri, yoğun bakım servisleri doluluk oranları ele alındı. Sağlıl Bakanı ve Bilim Kurulunun algoritmaları iletildi.
Kaynak: İHA
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