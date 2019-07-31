İl Sağlık Sen Başkanı Çavdar: "Tıbbi cihaz ve malzeme alımına izin verilmesini istiyoruz"

Çanakkale İl Sağlık Sen Başkanı Çavdar, tıbbi cihaz ve malzeme alımına izin verilmesini istedi.

Çanakkale Türk Sağlık Sen İl Başkanı Turan Çavdar, Biga Devlet Hastanesi acil giriş kapısının önünde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Biga Devlet hastanesi Temsilcisi Ayşe Alp, Türk Sağlık Sen İl Başkan Yardımcıları Gönül Sezen ve Engin Damar,Biga Devlet hastanesi Doktorları, hemşire ve personellerin katıldı. Çanakkale Türk Sağlık-Sen İl Başkanı Turan Çavdar konuşmasında, "Bulunduğumuz hastane 150 yatak kapasitesi ile ilimizin en fazla nüfusuna sahip, güzide ilçesi Biga halkına hizmet vermektedir. Hastanemiz yeni hizmet binasına taşınmasından sonra yaşanan sorunlardan dolayı sağlık hizmetinde aksamalar hasıl olmuştur. Bu sorunların oluşmasında en büyük etken İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yönetimi arasındaki iletişim problemidir. Kadro görev yeri Biga Devlet Hastanesi'nde olan uzman doktor ve sağlık personelini geçici görevlendirme ile başka hastanelere görevlendirerek Biga halkının sağlık hizmetlerine ulaşmasında güçlük çekilmesine veya bu hizmeti almak için ilçe dışına gitmesine sebep olmaktadır.

Biga Devlet Hastanesi'nde yeni hizmet binasına taşınmasından sonra sağlık hizmeti veren birim ve yatak sayısında artış yaşanırken sağlık hizmetini verecek olan sağlık personeli sayısında bu paralel de bir artış olmamıştır. Sağlık personelinin yetersizliği açıkça ortadayken yıllarca görev yaptıkları birimlerden alınarak yoğun bakımlarda görevlendirilen sağlık çalışanları birde yaz ayları münasebetiyle gün aşırı nöbet tutmak zorunda kalırken hiçbir gerekçe gösterilmeden devlet hastanesinden toplum sağlığı merkezine tayin yapılması ne anlam ifade etmektedir.Birilerine personel ihtiyacı var deyip 45 günlük ayırmama yetkisini kullanan idare bu kişi için neden bu uygulamayı hayata geçirmemiştir.Bu uygulama çifte standarttır ve kabul edilmesi söz konusu dahi değildir. Sağlık İl Müdüründen bu konuyla ilgili kamuoyu bir açıklama beklemektedir.

Biga Devlet Hastanesi'nde bazı branş hizmetlerin de özellikle cerrahi branşlarda İl Sağlık Müdürlüğünden kaynaklı kararlar sebebiyle tıbbi cihaz ve malzeme alımına izin verilmemesi, gerekli malzemelerin yenilenmemesi sonucu hekimler bazı sağlık hizmetlerini sunamaz hale gelmiştir. Fizik tedavide yaşanan yoğun hizmet talebi tek hekimle karşılanamaz bir hal almış, hastalara 2 ay sonrasına gün verilir olmuştur. Kardiyoloji uzman hekimine anlamsız soruşturmalar açıp soruşturmacının yer değiştirme talebiyle Gökçeada Hastanesine gönderen müdürlük bu hizmeti geçici görevlerle ifa etmeye çalışmakta, sağlık çalışanlarını ve halkı sıkıntıya düşürmektedir. Poliklinik hizmeti geçici görevlendirme ile sağlanması tercihi, hastane de Göğüs hastalıkları uzmanı olmayışı gibi benzeri durumlar sağlık hizmetinin verimliliği düşürmektedir. Biga Devlet Hastanesi'nde kadro yetersizliği sebebiyle bazı birimlerde sağlık personeli 130 saate varan fazla mesai yapacak şekilde çalışmaya zorlanmaktadır. Bu durum sağlık hizmetini sunan personelde verim düşüklüğüne , motivasyonunun bozulmasına, aile düzeninin ve birliğinin dağılmasına varacak kadar sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Hastanemizde çalışma barışı yok olmaya başlamış, onlarca personel ayrılma planlan yapmaya başlamıştır. Hastane de yönetim ile çalışanlar arasında ki bağ kopmuştur. İlimiz sağlık personeli dağılımında adaletin kaybolması, liyakattan yoksun görevlendirmeler sonucu , siyasetin idareye müdahaleleri neticesinde bazı sağlık personelinin görev ve sorumluluk tanımlarının dışında masa başı işlerde kullanılmasından doğan personel yetersizliği, yoğun çalışma temposu, artan nöbet sayıları sağlık personelinde yorgunluğa ve mutsuzluğa sebep olmaktadır. Bu da hizmette kalitenin ve verimin düşmesine sebep olmaktadır" diye konruştu.

Kaynak: İHA