İl Tarım Müdürlüğü’nde görev değişimi: Yeni İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav oldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin İzmir il müdürü olarak atanırken, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri'ye il müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin İzmir il müdürü olarak atanırken, yerine Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav atandı.

Bülent Saklav kimdir?

1975 Aksaray doğumlu olan Bülent Saklav, İlk Orta ve Lise Eğitimini Aksaray da tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. 1999-2006 yılları arasında Aksaray Merkezde Serbest Veteriner Hekim olarak çalıştı. 2006 yılında Naklen Atama ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sivas İli İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğüne atandı. İmranlı İlçe Tarım Müdürlüğünde 2006-2009 yıllarında Veteriner Hekim, 2010-2011 yılları arasında İlçe Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 2011 yılında Aksaray İli Gülağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tayin oldu. Burada 2011-2014 yılları arasında Veteriner Hekim, 2015-2016 yılları arasında İlçe Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü görevinde bulunduktan sonra 11 Mayıs 2018 tarihinde Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak atandı. Bülent Saklav, evli 2 çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)