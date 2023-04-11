İlaç olmayınca benzerini verdi! Hasta fayda göremediğini söyleyerek eczacıya saldırdı!

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesindeki bir eczacıda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Pazar günü nöbetçi olan Emrah Göksu, gelen hastaya reçetedeki antibiyotiğin olmadığını belirterek, içeriği aynı farklı firma tarafından üretilen ilacı vereceğini söyledi. Hastanın ilacı kabul etmesinin ardından Göksu, ‘muadil’ ilacı verdi.





ECZACIYA SALDIRDI

İlaçtan iki doz alındıktan sonra Pazartesi günü öğle saatlerinde eczaneye gelen hasta babası Adil A., ve eşi, farklı ilaç verildiğini bunun için hastanın ilaçtan faydan görmediğini ileri sürerek kalfalarla tartıştı. Tartışma sonrası Adil A. ilacı veren eczacıya tekme tokat saldırıda bulundu. Eczane de bulunan vatandaşlar ise kavgayı önlemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Olay üzerine hırsını alamayan Adil A. tezgahtaki bir şişeyi alıp eczacıya fırlattı ardından dışarı çıktı.

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ECZACI DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken Göksu ise, hastaneye giderek darp raporu aldı. Eczacı Göksu, raporu aldıktan sonra karakola giderek Adil A.’dan şikayetçi oldu. Hastaların yanlış yönlendirildiğini muadil ilaçların içerik olarak aynı olduğunu belirten Eczacı Emrah Göksu, ilaç yoksunluğundan kendilerinin sorumlu olmadığını anlattı. Yaşanan saldırı ve arbede anları eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.