İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Maaşı Ne Kadar? 2021 İlaç Tanıtım-Satış Mümessili Maaşları, ve İş İlanları

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) görev tanımı nedir, İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) ne iş yapar, İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Tanımı;

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Maaşı Ne Kadar? 2021 İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Maaşları

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) maaşı ortalama aylık 6.550 - TL’dir. En düşük İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi Önlisans olarak belirtilmiştir.

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Ne İş Yapar?

İlaç Tanıtım- Satış Mümessili (Reprezant), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edimek,

b) Çalışma bölgesine ait hedefleri belirlemek,

c) Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirlemek,

d) Ziyaret randevularını ayarlamak,

e) Tanıtım malzemelerini hazırlamak,

f) Pazar araştırması yapmak,

g) Doktora firmayı ve kendisini tanıtıcı bilgi vermek,

h) İhtiyaçları belirlemek,

i) Tanıtım malzemelerini sunmak,

j) İlacın reçeteye girmesini sağlamak,

k) Eczacıya ilaç özellikleri hakkında bilgi vermek,

l) Eczane reçete analizi yapmak,

m) Sipariş almak,

n) Siparişleri ilgililere bildirmek,

o) Katılım organizasyonunu yapmak,

p) Aktivite mekanını düzenlemek,

q) Katılımcılara sunum yapmak,

r) İhale ilanlarını takip etmek,

s) İhale şartnamelerini temin etmek,

t) İhale komisyonu üyelerine ilaçları tanıtmak,

u) Rakip firmaların satış şartlarını, tanıtım faaliyetlerini, tanıtım yöntemlerini, tanıtım hedeflerini incelemek,

v) Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletmek.

w) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)Meslek Ana Grubu :

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İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) mesleğinin meslek kodu 2433.01 olarak belirlenmiştir



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