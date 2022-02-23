İlaç yazmak için rapor isteyen Dr. Ebru Engin hastası tarafından darp edildi! Yüzü masaya ve duvara vuruldu! Sağlıkçılar ayaklandı, Bakan Koca tepki gösterdi

Edinilen bilgilere göre olay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Türk Nöroloji Derneğinden yapılan açıklamaya göre hastasına ilaç yazmak için raporunu isteyen Dr. Ebru Engin, başı birçok kez masaya ve duvara vurularak, boğazına ve yüzüne oturularak defalarca darp edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Yaralanmasının ardından aynı hastanenin nöroşirurji servisinde yatışı yapılan Dr. Ebru Engin'in tedavisi sürüyor. Edinilen bilgilere göre Dr. Engin'u darp eden saldırgan ise serbest bırakıldı.

BAKAN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARININ YERLERİ HAPİSTİR

Yaşanan olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir."

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2022

HEKİM -SEN: ŞİDDET OLAYINI KINIYORUZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öte yandan olaya ilişkin olarak Hekim-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Bugün Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dr Ebru Ergin'in yaşadığı şiddet olayını kınıyoruz. Sağlıkta şiddet mağduru tüm meslektaşlarımızın destekçisi ve davalarının takipçisi olacağız. Asla yalnız değilsiniz!"

SAĞLIKÇILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yaşanan olaya tepki gösteren sağlık çalışanları sosyal medyada #drebruerginyalnızdegil etiketi ile paylaşımda bulunarak saldırganın ceza almasını talep etti.