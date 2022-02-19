İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) Maaşı Ne Kadar? 2022 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) Maaşları

İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.26

Meslek Adı :

İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkilerde ve toprakta görülen hastalıkları, zararlıları tanıyan, yabancı otları ayırt edebilen, ilaç türlerini ve ilaç hazırlamayı bilen, ilaçlama işini zamanında ve tekniğine uygun olarak kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitkilerde görülen hastalıkları incelemek,

b) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,

c) Hastalık ve zararlılara uygun ilaç türlerini belirlemek ve ilaç hazırlamak,

d) İlaçlama işini zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmak,

e) Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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