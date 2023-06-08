İlaçlamaya gittiği tarlada feci şekilde can verdi!

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, ilaçlama yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

İLAÇLAMA MAKİNASININ ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ilçeye bağlı Büyükkeşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. (56), ilaçlama yapmak için tarlasına gitti. Cemal K.'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlada şahsın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede Cemal K.'nın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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