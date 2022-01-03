İlahiyatçı Cihat Kısa, Hazreti Meryem’in zina yaptığını ima ederek, iffetine dil uzattı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa, öğrencilerin de bulunduğu bir konferansta Hz. Meryem’in iffetine leke sürmeye açık bir konuşma gerçekleştirdi. Kısa’ya İhsan Şenocak ve Cübbeli Ahmet Hoca gibi İslam dinine gönül vermiş önemli isimler tepki gösterdi. Konuşmasında, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğa yer veren Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini de inkar etmiş oldu.

"SEN DE KÜÇÜKKEN BENİ BIRAKIP BİR YERLERE GİDİYORDUN"

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa, Hz. İsa'nın çocukken, annesi Hz. Meryem'e "Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun" dediğini iddia ederek, ucu açık ve hoş olmayan bir diyaloğa yer verdi. Bununla da yetinmeyen Kısa, öğrencisinin "Bu cümleler yalandır" itirazı üzerine "İşte orasını bilemem. Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir." ifadelerini kullandı.

Cihad Kısa tepki çeken konuşmasında, "Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor...

Yahudiler bir tane kadıncağızı alırlar gelirler. Derler ki, 'Bu kadın zina yaptı ey İsa! Yeni dinin hükmü nedir?' Hayudiler test ediyor...

İsa başını kaldırıp bakmaz. Bir daha söylerler. Yüzü kızarır İsa'nın. Üçüncü söyledikleri zaman, canı sıkılır. Der ki, 'Sizin inandığınız Yahudi şeriat neyi hükmediy bununla ilgili? En sevdikleri şey. Yahudiler bunu çok sever. Günah keçisi. O kavram ona ait zaten. 'Recm'. Taşlanıp öldürmek. Tamam. Çağırın ahaliyi. Kazın çukuru. Gömün kadını. Kadını gömerler.

Ondan sonra isa, tarihe geçene o (de mi biz bile biliyoruz şu anda) o muhteşem sözü söyler. 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Her taşı almıştır. Ağzından salya akıyordur. Bu ahlak bekçileri hep böyledir. Biliyorsunuz değil mi? Parantes açayım. İtalyan bir gelinceğiz vardı. Hani kızcağız... Poppa mıydı neydi? Gebze'yi geçemedi. Tüm Avrupa'yı geçti. Gebze'yi geçemedi.

Bir tane yaşlı kadıncağız. O bırakmamıştır. Taşı bir sallar. Vuramaz. Sağından geçer. Tekrar eğilir, taşı alır. Bir daha sallar. Solundan geçer. Üçüncü defa... Bak üç önemlidir. Hani teslisten önce teslis var zaten. Eğilince, İsa der ki, 'Yeter anne! der. Taş atan kim?

Öğrenciler: Meryem mi?

Cihad Kısa: Hah, 'Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun' der.

Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir.

Bir öğrenci: İşte o kısmı yalandır!

Cihad Kısa: Bilemem! Ama çok önemli bir cümledir. 'Sen de ben küçükken beni bırakıp bir yerelere gidiyordun'" ifadelerine yer verdi.

CÜBBELİ AHMET HOCA SESSİZ KALAMADI

Cihad Kısa'nın, konferansı esnasında Hz. Meryem'in iffetini hedef almasına Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü tepki gösterdi. Cübbeli Hoca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kısa'nın görevden alınmasını talep ederek, "Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Cihat Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini inkâr etmiştir. İmam-Hatip ve İlâhiyattaki bâzı hocalar hakkında yaptığım açıklamaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu böylece daha iyi ortaya çıkmıştır. Keşke haklı çıkmasaydım." ifadelerini kullandı.

İHSAN ŞENOCAK İSTİFASINI TALEP ETTİ

İlahiyatçı İhsan Şenocak da, tıpkı Cübbeli Ahmet Hoca gibi Cihad Kısa'ya tepki gösterdi. Şenocak Kısa'nın görevden alınmasını isteyerek, "İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. Cihat Kısa görevden alınsın diye tag açılmış. Almazlar. Ey yetkililer! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin! Kur’an’da iffetiyle anıtlaşan Hz. Meryem’e zina iftirasında bulunan bu adamı dinleyen gençler camide imam, İmam-Hatip’te muallim olacak! Yirmi yılda bu adamlardan biri ihraç edildi mi? Yetkililer niçin susuyor? Hz. Hanne, yavrusunu Kudüs'e adayan anne, Hz. Meryem de adanan kızdır. O, bir annenin kabul olan duası, İslam kızlarının rüyasıdır. Mürebbisi Allah, hamisi Zekeriyya Peygamberdir. Adı Fatıma, Zeyneb olsa da bütün kızlar Meryem, bütün anneler Hanne'dir.Ona söven İslam kızına söver." şeklinde paylaşım yaptı.

İlahiyatçı Cihat Kısa kimdir? Nereli, kaç yaşında, Hazreti Meryem hakkında ne söyledi? İşte, Cihat Kısa'nın biyografisi...