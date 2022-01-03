İlahiyatçı Cihat Kısa kimdir? Nereli, kaç yaşında, Hazreti Meryem hakkında ne söyledi? İşte, Cihat Kısa'nın biyografisi...

Bir konferans esnasında, yaptığı açıklamalarla ayetleri hiçe sayan ve Hazreti Meryem'in iffetine dil uzatan Cihad Kısa'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cihad Kısa'nın neden istifası isteniyor? Haberimizde, "İlahiyatçı Cihad Kısa kimdir? Nereli, kaç yaşında, Hazreti Meryem hakkında ne söyledi?" sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Cihad Kısa'nın biyografisi...

İLAHİYATÇI CİHAT KISA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HAZRETİ MERYEM HAKKINDA NE SÖYLEDİ? İŞTE, CİHAT KISA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Cihad Kısa 1976 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini doğduğu şehirde okuyan Kısa, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans için İzmir'e gitti. Burada Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri'nde Yüksek Lisans yaptı ve yine aynı bölümde doktorasını bitirdi. Cihat Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi görevini üstlenmekte olup, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. 2015 yılından bu yana aynı bölümde doçent olarak görev yapmaktadır.

CİHAT KISA, HAZRETİ MERYEM HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Cihad Kısa bir konferans konuşmasında, Meryem suresi ayetlerini reddederek, Hazreti Meryem'in iffetine leke sürdü. Tepki çeken açıklamada, "Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor...

Yahudiler bir tane kadıncağızı alırlar gelirler. Derler ki, 'Bu kadın zina yaptı ey İsa! Yeni dinin hükmü nedir?' Hayudiler test ediyor...

İsa başını kaldırıp bakmaz. Bir daha söylerler. Yüzü kızarır İsa'nın. Üçüncü söyledikleri zaman, canı sıkılır. Der ki, 'Sizin inandığınız Yahudi şeriat neyi hükmediy bununla ilgili? En sevdikleri şey. Yahudiler bunu çok sever. Günah keçisi. O kavram ona ait zaten. 'Recm'. Taşlanıp öldürmek. Tamam. Çağırın ahaliyi. Kazın çukuru. Gömün kadını. Kadını gömerler.

Ondan sonra isa, tarihe geçene o (de mi biz bile biliyoruz şu anda) o muhteşem sözü söyler. 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Her taşı almıştır. Ağzından salya akıyordur. Bu ahlak bekçileri hep böyledir. Biliyorsunuz değil mi? Parantes açayım. İtalyan bir gelinceğiz vardı. Hani kızcağız... Poppa mıydı neydi? Gebze'yi geçemedi. Tüm Avrupa'yı geçti. Gebze'yi geçemedi.

Bir tane yaşlı kadıncağız. O bırakmamıştır. Taşı bir sallar. Vuramaz. Sağından geçer. Tekrar eğilir, taşı alır. Bir daha sallar. Solundan geçer. Üçüncü defa... Bak üç önemlidir. Hani teslisten önce teslis var zaten. Eğilince, İsa der ki, 'Yeter anne! der. Taş atan kim?

Öğrenciler: Meryem mi?

Cihat Kısa: Hah, 'Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun' der.

Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir.

Bir öğrenci: İşte o kısmı yalandır!

Cihat Kısa: Bilemem! Ama çok önemli bir cümledir. 'Sen de ben küçükken beni bırakıp bir yerelere gidiyordun'" ifadeleri yer aldı.