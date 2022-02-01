İlahiyatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlahiyatçı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlahiyatçı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlahiyatçı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlahiyatçı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlahiyatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İlahiyatçı Maaşları

İlahiyatçı maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük İlahiyatçı maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlahiyatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2636.08

Meslek Adı :

İlahiyatçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlamak için, evrensel etik değerlere bağlı kalarak din olgusunu disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştırarak ve yeni gelişmeler ışığında değerlendirerek, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm yolları üreten ve eğitim veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İlahiyatçı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilere eğitim vermek,

b) Vaaz vermek,

c) İnsanlara dini davranışları öğretmek,

d) Dini konularla ilgili sorulara cevap vermek,

e) İslam tarihi, tefsir, fıkıh, hadis (islam medeniyeti, arapça, kur?an okuma, din psikolojisi,

f, İslam Felsefesi, dinler tarihi) vb. konularda derinlemesine araştırma yapmak,

f) Dini görevlilere ilişkin şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, g) Hac ve umre ziyaretlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

h) Dini gün ve bayramları ile zekât ve fitre miktarını topluma duyurmak,

i) Toplumsal barışın sağlanması için gerekli bilgi ve davranışlarda öncülük etmek, model olmak,

j) Geçmişin bilgi birikiminden istifade ederek çağın gerektirdiği bilgi, kültür ve davranışlara yeni bakış açıları ve yorumlar geliştirmek

k) Teolojik bilginin teknolojik donanım ile yeniden üretimini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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