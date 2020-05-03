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  3. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Başakşehir Hastanesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Başakşehir Hastanesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA




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