İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

BİR süredir koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs belirtileriyle Başakşehir Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

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Kaynak: DHA