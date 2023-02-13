İlaix Moriba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlaix Moriba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlaix Moriba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlaix Moriba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlaix Moriba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlaix Moriba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlaix Moriba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlaix Moriba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlaix Moriba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlaix Moriba 19 Ocak 2003 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Gine,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moriba Kourouma Kourouma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlaix Moriba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. İlaix Moriba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlaix Moriba'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlaix Moriba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IlaixMK

http://www.instagram.com/ilaixmk/

İlaix Moribaboyu ve yaşı kaç

İlaix Moriba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İlaix Moriba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlaix Moriba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlaix Moriba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Barça U16

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

31 Ağu 2021 yılında RB Leipzig

28 Ocak 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

1 Eylül 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2023 yılında RB Leipzig

İlaix Moriba kimdir

İlaix Moriba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlaix Moriba şuan Valencia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Espanyol (-2010), FC Barcelona (2010-2020)

İlaix Moriba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 10 numaralı formasıyla 14 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İlaix Moriba nereli

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