İlan Sauter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlan Sauter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlan Sauter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlan Sauter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlan Sauter 6 Şubat 2001 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlan Sauter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. İlan Sauter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. İlan Sauter'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlan Sauter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İlan Sauter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlan Sauter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlan Sauter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Ağu 2018 yılında FC Zürich

19 Ağu 2020 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2022 yılında FC Zürich

İlan Sauter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlan Sauter şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlan Sauter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Maur (-2011), FC Zürich (2011-2018)

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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