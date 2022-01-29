İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu Maaşları

İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 9125_TL'dir. En düşük İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu maaşı 6750_TL, En yüksek ise 11500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2431.01

Meslek Adı :

İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev aldığı firma adına her türlü ilan ve reklam kampanyalarını planlayan, yöneten ve koordine eden kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

İlan ve Reklam İşleri Sorumlusu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlan ve reklam kampanyasının konusunu ve gayesini tespit etmek,

b) Harcamalar hakkında müşteriyle görüşüp, kampanya hakkında bilgiler vermek,

c) Kampanyanın geniş çapta devamını sağlamak için yayın araçları, sanat telif hakkı, plan,tertip, yer kapatma ve diğer reklam acentelerinin ilgilileriyle görüşmek,

d) Kampanya hakkındaki müşteri görüşlerini acente ilgililerine iletmek,

e) Gazete, mecmua ve benzeri yayın organlarındaki ilan ve reklamların mizanpajını,resim, konu ve renk görünümlerini kontrol etmek,

f) Yeni müşteriler bulmak için gazete, acente ve ilan bürolarıyla irtibat kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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