İlan Ve Reklam Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İlan Ve Reklam Satıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İlan Ve Reklam Satıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İlan Ve Reklam Satıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İlan Ve Reklam Satıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İlan Ve Reklam Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İlan Ve Reklam Satıcısı Maaşları

İlan Ve Reklam Satıcısı maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük İlan Ve Reklam Satıcısı maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İlan Ve Reklam Satıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3339.06

Meslek Adı :

İlan Ve Reklam Satıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Belirli bir ücret karşılığında tanıtımı yapılacak malın ilanını ve reklamını hazırlatan, çeşitli afiş yerleri, radyo ve televizyon gibi araçların reklam zamanını satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İlan ve Reklam Satıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhtemel müşteriler listesini çeşitli broşür, kaynak ve kayıtlardan çıkarmak, müşterileri ziyaret etmek isteklerini araştırmak,

b) Müşterinin tanıtımını yaptıracağı emtiayı yerinde görmek, incelemek ve özelliklerini tespit etmek,

c) Teklif edilen reklam ücreti ile ne zaman hangi araçlarla ve ne kadar süre ile en iyi biçimde ilanın ve reklamın yapılabileceğini müşterilerine açıklamak,

d) Ön anlaşmayı yapmak, ilanı ve reklamı ilgilendiren fotoğraflar çekmek, dokümanlar toplamak,

e) Sezon ve hitap ettiği kitleyi göz önünde bulundurarak ilanın veya reklamın hangi yayın organınca yapılacağını, tercih ettiği resim ve yazı biçimlerinin boyut ve miktarlarını tespit etmek,

f) Göze ve kulağa en tesirli şekilde hitap edebilecek kompozisyonu zihnen tasarlamak, grafiklere anlatarak örnek ilanın veya reklamın hazırlanmasını istemek,

g) Hazırlanan örnek ilanı müşterinin beğenisine sunmak, müşterinin beğenisini kazanan ilan veya reklamı yayın organı ile anlaşarak istenen zamanda yayınlanmasını sağlamak,

h) Müşterisi ile yaptığı anlaşma gereğince belirli bir komisyon almak,

i) Özel ilan ve reklam kampanyalarını organize edebilir. Kabul edilen ilan veya reklam kampanyası için süre veya yayın için zaman ya da yer satın alabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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