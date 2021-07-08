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İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? İlave tediye ne kadar?

Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemeleri ne zaman zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile netleşmişti. Bununla birlikte kamu işçilerine ödenecek olan ilave tediyenin ne olduğu, kimlere yatırılacağı merak konusu oldu. Bu sebeple vatandaş " İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? Tediyeyi kimler alabilir? " sorularına yanıt aramaya başladı.

İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? İlave tediye ne kadar?

Devlet kurumunda, işçi statüsünde çalışan vatandaşların merakla beklediği tediye ödemeleri için açıklama geldi. Resmi Gazete'de birinci yarısı 16 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta ödeneceği bildirilen tediyenin ne olduğu, kimlere verildiği konu hakkında bilgisi olmayan vatandaşların merak konusu oldu. Dolayısıyla arama motorlarında " İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? Tediyeyi kimler alabilir? " soruları aratılmaya başlandı.

İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? İlave tediye ne kadar?

İLAVE TEDİYE NEDİR? KAMU İŞÇİLERİNE ÖDENECEK İLAVE TEDİYE NE ANLAMA GELİYOR?

Tediye kelime olarak ikramiye ya da ek ödeme anlamı taşıyor. İlave tediye devlete ait olan şirket, kurum ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde olan personele yatırılan ikramiyedir. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 16 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanırken,. ikinci 26 günlük kısmın ödeme tarihi ise 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? İlave tediye ne kadar?

İLAVE TEDİYE NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıp, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu yıl en düşük ödeme 1.108 TL olurken, asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

İlave tediye nedir? Kamu işçilerine ödenecek ilave tediye ne anlama geliyor? İlave tediye ne kadar?

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