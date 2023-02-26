İlay Madmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlay Madmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlay Madmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlay Madmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlay Madmon 23 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da איליי מדמון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlay Madmon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. İlay Madmon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlay Madmon'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlay Madmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlay Madmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlay Madmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlay Madmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında H. Beer Sheva

12 Eylül 2021 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2022 yılında H. Beer Sheva

5 Eylül 2022 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında H. Beer Sheva

İlay Madmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlay Madmon şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

İlay Madmon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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