İlay Trost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlay Trost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlay Trost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlay Trost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlay Trost 31 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עילאי טרוסט şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlay Trost Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlay Trost'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlay Trost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlay Trost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlay Trost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlay Trost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

9 Ocak 2020 yılında Hapoel Bnei Lod

31 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

25 Ağustos 2020 yılında Hapoel Afula

30 Haziran 2021 yılında H. Beer Sheva

12 Ağustos 2021 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2022 yılında H. Beer Sheva

15 Ağustos 2022 yılında Ness Ziona

İlay Trost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlay Trost şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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