Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde rol alan İlayda Alişan izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.



2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain platformunda yer alan Terapist dizisinde Özlem karakterini canlandırıyor.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*2011 Bir Çocuk Sevdim - Merve

*2013 Gönül Hırsızı - Harika

*2014 Benim Adım Gültepe - Nurten

*2015 Serçe Sarayı - Sinem

*2016 Bana Sevmeyi Anlat - Eylül Eren

*2017 Rüya - Cemre

*2017 Çukur - Akşın Koçovalı

*2019 Hakan: Muhafız - Aylin Erman

*2019 Şampiyon - Neslihan Günaltay

*2021 Terapist - Özlem Narin

*2021- Masumiyet - Ela Yüksel