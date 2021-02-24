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İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı?

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan İlayda Alişan, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Peki İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı?

İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan güzel oyuncu İlayda Alişan merak konusu oldu. Biz de haberimizde İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.
 
2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain platformunda yer alan Terapist dizisinde Özlem karakterini canlandırıyor.

İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Sevgilisi var mı?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*2011 Bir Çocuk Sevdim - Merve
*2013 Gönül Hırsızı - Harika
*2014 Benim Adım Gültepe - Nurten
*2015 Serçe Sarayı - Sinem
*2016 Bana Sevmeyi Anlat - Eylül Eren
*2017 Rüya - Cemre
*2017 Çukur - Akşın Koçovalı
*2019 Hakan: Muhafız - Aylin Erman
*2019 Şampiyon - Neslihan Günaltay
*2021 Terapist - Özlem Narin
*2021- Masumiyet - Ela Yüksel
*2021- Kırmızı Oda - Süveyda

SEVGİLİSİ VAR MI?

Son olarak Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan'ın özel hayatında biri olmadığı biliniyor....

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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